Sandra & Ricardo Rodrigues homenageiam Madeira na África do Sul

O duo de irmãos Sandra & Ricardo Rodrigues volta à África do Sul para participar no Festival Caravela Portuguesa, no âmbito das celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira neste país. Além desta actuação os dois artistas vão integrar outras iniciativas, informam numa nota de divulgação sobre a viagem à cidade de Joanesburgo.

Nesta passagem junto da comunidade portuguesa, prometem “oferecer uma homenagem à ilha da Madeira e a todos os portugueses residentes no país”, através da interpretação de canções inéditas e outras de diferentes autores que já são sucessos e que apresentam com arranjos próprios.

“E com grande satisfação que partilhamos mais além-fronteiras, levando o melhor da cultura portuguesa e motivando as novas gerações a manter a essência lusa em terras com costumes e tradições diferentes. Aí está o mérito da comunidade”, podemos ler. O texto dá conta ainda uqe além desta actuação, Sandra & Ricardo Rodrigues terão outros compromissos fora de Portugal. “Temos um Verão preenchido, e já estamos a preparar a celebração do nosso 24.º aniversário para o próximo mês de Agosto, com a realização de vários eventos. Gostamos de inovar, de fazer coisas diferentes, unir talentos e esforços em prol de boas causas”.