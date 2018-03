Salvador Sobral na Madeira a 26 de Março para a apresentação do NOS Summer Opening 2018

Um nome que não necessita de introduções e de grandes apresentações. Salvador Sobral actua no NOS Summer Opening 2018, sendo que esta confirmação traz outra novidade associada: o concerto de Salvador Sobral decorrerá no dia 22 de Julho, o que significa que o NOSSO passa a três dias de festival, de 20 a 22 de Julho, no Parque de Santa Catarina, em plena cidade do Funchal.

A organização do NOS Summer Opening tem já agendada uma conferência de imprensa para o próximo dia 26 de Março, no Funchal, que contará com a presença do vencedor da edição do ano passado do Festival da Eurovisão, conforme o DIÁRIO avançou em primeira mão na sua edição de hoje.

No dia da apresenção serão lançadas mais novidades e colocados à venda os passes de três dias, os bilhetes diários e os ‘Packs 4 Elementos’, pacotes estes que incluem actividades de natureza para conhecer ainda melhor este destino insular.