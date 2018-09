‘Rodinhas Sorridentes’ regressam ao Jardim de Santa Luzia

A Associação de Teatro Amador do Livramento (ATAL) volta a apresentar mais um Festival Sorriso Encantado com o tema ‘Rodinhas Sorridentes’, no próximo domingo (dia 30 de Setembro pelas 16h30), no Jardim de Santa Luzia.

O programa inclui diversas actividades e actuações, desde a do palhaço AXE até música ao ar livre com a Electro Band, passando por uma sessão de policiamento de proximidade com a PSP, desfiles de moda, apresentação de livros, oficinas/workshops, exposições e muito mais.

Recorde-se que o Sorriso Encantado é um festival lúdico pedagógico, multicultural e de periodicidade mensal. (entrada livre), que tem por objectivos: criar sinergias positivas de animaçao e humor, estimular e desenvolver a consciência social para uma boa educação cívica e fomentar o interesse dos jovens pela cultura.