Quinteto de Sopro Solistas OCM em concerto no Teatro Baltazar Dias

O Quinteto de Sopros Solistas OCM proporcionam, na próxima quarta-feira, 6 de Junho, um concerto no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, através de um programa “diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada de três compositores: Claude-Paul Taffanel, o seu Quinteto de Sopros, Claude Debussy a ‘Petite Suite’ e num arranjo de Jeff Scott o Libertando de Astor Piazzolla.

“Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz”, refere o director artístico, Norberto Gomes.

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontracção com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

A performance está marcada para as 21 horas no átrio do Teatro Baltazar Dias, num ambiente de cultura e história, com o prestigio deste espaço emblemático da nossa cidade.

Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchi no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa, músicos dedicados e experientes contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está a marcar a vida cultural na Região! Venha, ouça e sonhe! Sinta connosco! Esperamos por si”.

Os bilhetes encontram-se disponíveis para venda, na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, e custam entre 10€ e 5€

Programa

C. P. Taffanel [1844 – 1908] – Quinteto de Sopros

Claude Debussy [1862 – 1918] -Arr. G. Davies – Petite Suite

Astor Piazzolla [1921 - 1992] Arr. Jeff Scott – Libertango

Quinteto de Sopro Solistas O.C.M.

Ana Rita Oliveira. Flauta

Daniel Cuchi. Oboé

Francisco Loreto. Clarinete

Tatiana Martins. Fagote

Peter Víg. Trompa