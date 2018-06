Quarto volume da ‘Colecção 20’ apresentado a 7 de Junho em Machico

O quarto volume da ‘colecção 20’, sob o tema, ‘Mundor’, será lançado no próximo dia 7 de Junho, às 11 horas, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Eng. Luís Santos Costa (Machico).

O lançamento contará com a apresentação de um medley de canções do livro e um karaoke, interpretado por alunos da escola.

O quarto volume surge na sequência do projecto editorial ‘Coleção 20: 20 Músicas, 20 Poemas e 20 Ilustrações’, criado para relembrar o espólio de mais de 400 canções originais, decorrentes de três décadas de Festival da Canção Infantil da Madeira que, apesar da elevada qualidade musical e literária, acabam por cair em desuso e algum esquecimento ao longo dos anos.

O projeto editorial ‘Coleção 20: 20 Músicas, 20 Poemas e 20 Ilustrações’ fez renascer este património rico e variado, organizando as canções por temáticas. Cada volume é dedicado a um tema específico, contém 20 letras de canções e respetivas partituras e vem acompanhado por 20 fantásticas ilustrações e um CD com todos os temas. Esta coleção conta, desde o seu primeiro volume, com o patrocínio exclusivo do Grupo Sousa.

A apresentação deste volume estará a cargo da autora Noémi Reis, letrista frequente do Festival da Canção Infantil da Madeira ao longo da sua história.