Projecto ‘Capelas ao Luar’ arranca hoje

Conforme noticiámos na edição impressa de hoje do nosso matutino, em 2018, há cinco novas capelas para visitar, no âmbito da iniciativa ‘Capelas ao Lua’ da Direcção Regional da Cultura, a começar pela Capela de Nossa Senhora do Faial, no Funchal.

A visita começa hoje (e não amanhã, como, por lapso, consta na edição impressa de hoje, na página 40), às 21 horas, sendo precedida de um momento musical.

A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia através do correio electrónico: capelasaoluar.drc@gmail.com.

Desde já, pedimos desculpas aos nossos leitores.