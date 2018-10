‘Professor Briceño’ dá aula para rir

O Mosquito Rumbero traz à Madeira o comediante venezuelano José Rafael Briceño, conhecido ainda como ‘Profesor Briceño’. É que além de fazer rir e de ser um actor com mais de 20 anos de experiência, destaca a organização, também dá aulas na Universidad Católica Andrés Bello, em Caracas. Está no dia 21 pelas 19 horas na Casa da Cultura de Câmara de Lobos para um espectáculo para maiores de 12 anos.

Ao artista principal junta-se ainda César Uret, como artista convidado de José Rafael Briceño. Os dois vão apresentar-se no formato de stand up comedy. Ainda de acordo com informação divulgada pela organização Mosquito Rumbero, o ‘Profesor Briceño’ foi seleccionado pelo Comedy Central como um dos comediantes venezuelanos em ‘Stand Up Sin Fronteras’. Traz à Madeira o seu mais recente trabalho, um espetáculo que já passou, continua o texto, por Nova Iorque, Montreal, Toronto, Calgary, Buenos Aires, Santiago do Chile, Miami, Bogotá, Guayaquil e Caracas, tendo ainda no percurso a percorrer Madrid, Barcelona e Valência.

A par da vida de comediante de palco, Briceño dedica-se a programas de rádio. Tem o ‘5 Minutos Más’, transmitido desde Caracas pela estação La Mega 107.3FM. Tem também o ‘Reporte Semanal’, um formato humorístico baseado na actualidade emitido no canal online Vivoplay.

As pessoas interessadas em assistir ao espectáculo podem comprar os bilhetes com antecedência na internet, em www.ticketline.com. Estão à venda ainda nas lojas Multidelícias em Santo António; na Budare no Centro Comercial Anadia, no Pasapalos na Vila da Ribeira Brava e em El Arepazo na vila de Santa Cruz. Custam 12 euros. À entrada para a sessão custam 15.