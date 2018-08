Primeira exposição individual de Hélder Folgado na Madeira

No próximo sábado, dia 11 de Agosto, a Galeria do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e a Galeria dos Prazeres voltam a abrir portas para a apresentação de um novo projecto de parceira. ‘Melancolia’ é o nome da exposição de Hélder Folgado, com curadoria de Márcia de Sousa, a inaugurar, nestes dois espaços culturais, concretamente às 18 horas no MUDAS e, duas horas depois, pelas 20 horas, nos Prazeres.

Esta Mostra, que resulta da residência artística que teve lugar nos meses de junho e julho, no MUDAS, assume-se, também, como a primeira exposição individual deste artista, de origem madeirense, na Região. Presença que deixa a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, altamente satisfeita, “na medida em que, simultaneamente, valoriza o espaço – tutelado pelo Governo Regional – projecta a sua imagem e possibilita o acesso da população, residente e turista, às obras que integram o projecto”.

Hélder Folgado nasceu no Funchal em 1983. Em 2009, finalizou o mestrado em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. Entre 2017 e 2018 lecionou em parceria com o arquiteto João Almeida o Workshop Wax: models and Drawings no curso de Architecture, Art, And Planning, da Universidade de Cornell, NY, EUA. Trabalha ativamente no campo das artes plásticas desde 2004, em particular nos domínios da escultura, desenho, instalação, performance e vídeo, com um foco investigacional orientado para o estudo de materiais como a cera, procurando explorar as suas potencialidades técnicas, plásticas, formais e simbólicas como mecanismo de transubstanciação e organização do espaço formal.

Participou em enumeras exposições, entre as quais se destacam os projetos individuais Contudo, move-se... Galeria João Pedro Rodrigues, Porto (2012); Terráqueos I, projeto de instalação performance. C.A.C.E Cultural Porto, Associação Cultural Panmixia, Porto (2009) e Terráqueos II, Galeria da Torre, FBAUP, Porto.

Saliente-se também o trabalho apresentado em projectos colectivos como ‘A Presença do religioso’, Museu de Arte Sacra do Funchal (2016); ‘Linha’, exposição resultante do workshop de desenho de Diango Hernandez e Nuno Faria, Porta33, Funchal, Madeira (2013); ‘Memórias’, mostra de arte contemporânea do Côa e Douro Superior, com curadoria de Ana Luísa Barão, Centro Cultural de Vila Nova de foz Côa. Foz Côa (2011); ‘Intocável 2010’, instalação / performance em parceria com Inês Osório e Frederico Diz, Palácio das Artes, Fábrica de Talentos, Porto; ‘Leilão 30x30’, Cooperativa cultural - Gestos, Porto (2010); - ‘Rumo ao Centro do Nada’, Instalação/Performance em parceria com Inês Osório. ‘Maus Hábitos’, Porto e ‘Dispersão’, Fórum Cultural de Vila Nova de Cerveira, com Curadoria de Ana Luísa Barão (2008); Performer em “Cidade em negativo”, Quadros de Dança, NEC, Porto (2004).

Acresce dizer que esta mostra estará patente ao público até ao próximo dia 10 de novembro, tanto na Galeria do MUDAS quanto na Galeria dos Prazeres.