Primeira edição do Fado Funchal junta cinco fadistas de renome e 11 músicos no Teatro Baltazar Dias

O presidente da Câmara Municipal do Funchal apresentou, esta tarde, no Teatro Baltazar Dias, a primeira edição do festival Fado Funchal, que se realiza na próxima semana, entre os dias 19 e 21 de Outubro.

O projecto Fado Funchal nasceu de uma proposta do deputado Miguel Palma Costa, representante do NOS Cidadãos na Assembleia Municipal do Funchal para a criação de um festival anual de fado no Funchal, à semelhança do que acontece notras cidades estrangeiras, como Madrid, Barcelona e Paris.

Catarina Silva, representante da Associação de Fados da Madeira, entidade parceira da iniciativa, congratulou-se com a realização de um evento que vem dignificar o fado, mostrando-se entusiasmada com esta plataforma e esperando que cresça e traga mais oportunidades aos fadistas e aos amantes de fado na Madeira.

Serão três dias de festival, entre 19 e 21 de Outubro, no palco do Teatro Baltazar Dias.

O festival arranca na sexta-feira, dia 19, com a estreia do fadista Mário Moita numa das noites mais singulares deste festival. Cantor e pianista, Mário Moita recuperou o fado ao piano de 1870. Far-se-á acompanhar por Jorge Silva, na guitarra portuguesa, e Herlanda Medina, no baixo acústico. Ao Funchal trazem uma analogia das estações do ano com diferentes tipos de fado, num repertório que inclui fados estacionais e alguns inéditos que irão constar do seu novo DVD.

Para o dia 20 está prevista a actuação do madeirense Marino Freitas que vem pela primeira vez à Madeira em nome individual. Terá um elenco de luxo, com Sofia Brito no oboé, Sandra Martins no Violoncelo, Carlos Manuel Proença na viola clássica e José Manuel Neto na guitarra portuguesa. Marino terá ainda a companhia da madeirense Vânia Fernandes irá interpretar seis temas originais do Marinho, e a grande promessa do fado, Maria Emília Reis, virá de Lisboa para cantar dois singles e fados tradicionais do seu novo CD.

Gonçalo Salgueiro fecha este primeiro Festival do fado no dia 21 de Outubro, acompanhado por músicos madeirenses. Pedro Marques na guitarra português, Miguel Marques no baixo acústico e Emanuel faria na viola clássica.

Os três concertos serão uma homenagem ao Max.

Paulo Cafôfo mostrou-se satisfeito com o primeiro Festival Fado Funchal, que nasceu no âmbito de uma deliberação na Assembleia Municipal.

Diz que há cada vez mais pessoas a gostar de fado, daí a realização de festivais ou iniciativas que possam “dar destaque ao património imaterial da humanidade que está na nossa identidade e cultura”.

Destacou a actuação do madeirense Marino Freitas, um “talento madeirense com uma projecção internacional”.

Apesar de ser uma iniciativa da Câmara do Funchal, frisou que o Fado Funchal não seria possível sem a participação das entidades associativas. “Não sabemos fazer sozinhos, temos de congregar quem tem o conhecimento, a experiência e quem quer fazer parte”, refere Cafôfo esperando que seja o primeiro de muitos festivais de fado.