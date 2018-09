MIlhares de pessoas estiveram esta noite na Praça do Povo para assistir ao concerto de Tiago Bettencourt, iniciativa que marcou o encerramento da 3ª Feira da Economia Social e Solidária, evento organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais. O músico português interpretou os seus maiores sucesso e deixou o público rendido, encerrando assim com chave de ouro o evento que decorreu esta sexta e sábado na Praça do Povo.