A Ilha do Porto Santo acolheu, entre 10 e 12 de Outubro, o II Encontro Internacional de Poesia. O evento cultural teve lugar no Centro de Congressos do Porto Santo, e trouxe até a ilha dourada, vários nomes regionais, nacionais e internacionais, da literatura e poesia.

Para João Carlos Abreu, da CRIAMAR, não restam dúvidas de que o encontro “foi um êxito absoluto”, com “grandes poetas” de Itália e Espanha a abordar temas como humanismo, cultura ou economia.

O ex-secretário regional do Turismo e Cultura sublinhou ainda a ‘vocação’ da ilha Dourada para cultura. “O Porto Santo presta-se para a cultura, porque esta ilha é um sítio que é muito bom meditar (...) É bom para os poetas poderem falar com as pedras, com paisagem, com o mar. A envolvência da terra é como se fosse um abraço fraterno para ele e os poetas está muito feliz em poderem ter estado cá”, realçou João Carlos Abreu.

O II Encontro Internacional de Poesia, foi organizado pela CRIAMAR, em parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e integra-se nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas.