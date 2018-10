‘Porto Santo Colective’ visitável até 25 de Outubro

Quinze artistas do Porto Santo estão representados na mostra ‘Porto Santo Colective’ que está patente ao público no edifício dos Paços do Concelho. A mostra reúne largas dezenas de trabalhos, do artesanato à pintura, passando também pela escultura.

Fátima Silva, presidente da assembleia municipal do Porto Santo, disse ao DIÁRIO que os “trabalhos estão fantásticos, a nossa comunidade é realmente muito criativa e com muita expressividade”, reforçando que o objectivo desta sala de exposições é o de “dar oportunidade a todos os locais para exporem”.

A organização desta mostra, que estará patente até 25 de Outubro, é do departamento de cultura da edilidade local.