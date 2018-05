Porta de Jardim está quase pronta

A porta pintada em homenagem a Alberto João Jardim, no n.º 29 da Rua de Santa Maria (onde está instalada a Mercearia da Poncha) está quase pronta (como se pode ver na foto).

Tal como havia noticiado o DIÁRIO, no início deste mês, a obra é uma homenagem que o grupo do Café do Teatro quis fazer “ao homem que lutou e deu a vida pela Madeira”.

De destacar que Maio foi, de resto, um mês de tributo ao ex-presidente do Governo Regional da Madeira, quer por parte do PSD nacional nas comemorações do seu 44º aniversário, em Beja, quer por parte da Região, que decidiu atribuir-lhe uma medalha de mérito pelos serviços prestados enquanto governante.