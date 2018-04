Pestana CR7 Funchal palco da primeira festa 3D na Madeira

O Pestana CR7 Funchal, juntamente com a marca de Gin Hendricks, promovem já no sábado (21 de Abril), a primeira experiência 3D na Madeira. A Hendricks 3D Flower contará com a presença dos DJ’S Hernandez e Celso Velosa.

Com o Rooftop do Pestana CR7 Funchal como palco e o cenário mais “unusual” de sempre, o evento promete, a partir das 22 horas, levar os convidados a uma viagem lúdica ao mundo imaginário de flores e proporcionar uma sensação única no universo da tecnologia 3D – terceira dimensão.

A marca Hendricks, que se assume como a responsável pela revolução na forma de servir o Gin Tónico, é já conhecida pelas suas festas peculiares, onde a imaginação é sempre o tema principal.

Para juntar-se à festa vanguardista pode reservar bilhete (que custa 10 euros e inclui duas bebidas) através do telefone (935699571) ou email (hugo.berlinchas@pestana.com).