‘Pensamento e Risco’ reúne nomes da arquitectura e das artes plásticas, em Gondomar

Sexta-feira, dia 3 de Agosto, pelas 21h30, será inaugurada a exposição internacional de livros de artista/livros-objecto, intitulada ‘Pensamento e Risco’, que tem a curadoria do pintor e jornalista Agostinho Santos. A mostra, que estará patente ao público, na Sala Júlio Resende do Auditório Municipal de Gondomar, contará com a participação do artista plástico madeirense Diogo Goes.

A exposição colectiva internacional reúne mais de uma centena de autores, de cerca de uma dezena de países, na qual estarão patentes várias obras de nomes consagrados da arquitectura naciona, como Álvaro Siza Vieira, e das artes plásticas, Albuquerque Mendes, Francisco Laranjo, Paulo Neves, Zulmiro de Carvalho e os saudosos José Rodrigues, Nadir Afonso, entre outros, e da literatura, Valter Hugo Mãe.

Da Madeira, está também representado o trabalho (livro de artista) da arquitecta Lúcia Costa Freitas. Para ver até 15 de Setembro, em Gondomar.

Refira-se que Diogo Goes tem actualmente a decorrer uma exposição individual ‘Mamã, Eu não quero ser pós-moderno!’, na Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira, no Funchal.