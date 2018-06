‘Peça para Negócio’ integra II temporada do MUDAS.HOTsummer

Depois da abertura oficial da II temporada do MUDAS.HOTsummer, no passado dia 9 de Junho, o MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe, no próximo sábado, dia 30 de Junho, às 21 horas, uma proposta de um dos mais irreverentes coreógrafos de dança contemporânea portuguesa,. Trata-se de Miguel Pereira (Michael Pear Tree) com a ‘peça para negócio’, projeto que entrará em cena, contando com a dramaturgia de Joclécio Azevedo Moura e desenvolvido em parceria entre a companhia Rumo do Fumo e o Negócio Zé dos Bois.

Nesta proposta, Miguel Pereira apresenta-se a solo, num registo quase autobiográfico e de paródia ao estado das coisas. Uma peça de tom cómico e forte carga crítica ao sistema instituído que se constrói de forma irónica e ambígua, trabalhando as envolventes entre a obra, os mecanismos de criação, o criador, o público, o mercado artístico e as suas lógicas.

Miguel Pereira trabalhou como interprete, com Filipa Francisco, Francisco Camacho e Vera Mantero, entre outros. Participou na peça e no filme ‘António, Um Rapaz De Lisboa’, de Jorge Silva Melo, trabalhou com Jérôme Bel em ‘Shirtologia (Miguel)’ (1997) e foi intérprete em ‘Les Inconsolés’ de Alain Buffard, na remontagem da peça em 2017.

Na área da criação, destacam-se os trabalhos ‘António Miguel’, peça com a qual recebeu o Prémio Revelação José Ribeiro da Fonte do Ministério da Cultura e uma menção honrosa do prémio Acarte/Maria Madalena Azeredo Perdigão (2000), ‘Notas Para Um Espetáculo Invisível’ (2001), Data/Local (2002), ‘Corpo de Baile’ (2005), ‘Karima meets Lisboa meets Miguel meets Cairo’, uma colaboração com a coreógrafa egípcia Karima Mansour (2006), ‘Doo’ (2008), ‘António e Miguel’, uma nova colaboração com Antonio Tagliarini (2010), “Op. 49” (2012), “WILDE” (2013) uma colaboração com a mala voadora, ‘Repertório para Cadeiras, Figurinos e Figurantes’ (2015) para o Ballet Contemporâneo do Norte e mais recentemente ‘Peça para Negócio’ e ‘Peça feliz’ (2017).

Em 2003, 2007 e 2015 criou para o repertório da Transitions Dance Company/Laban Centre as peças ‘Transitions’, ‘Transitions II’ e ‘Transitions III’ que integraram a tournée nacional e internacional da companhia (2003/2004, 2007/2008 e 2014/2015).

O seu trabalho tem sido apresentado em toda a Europa, Brasil, Uruguai e Chile e é professor convidado em diferentes estruturas nacionais e internacionais. Desde 2000 que é convidado por Vera Mantero enquanto artista associado da estrutura O Rumo do Fumo.

Recorde-se que a II temporada do MUDAS.HOTsummer decorre até ao próximo mês de Outubro, na base de um programa de actividades que, apostando na continuidade do projecto iniciado no ano transacto, visa fidelizar públicos e reforçar a abertura do Museu à comunidade, contribuindo, também, para a associação de outras áreas de expressão artística à instituição.