Paula Cabaço defende “presença reforçada” do património cultural na animação turística

A Secretária Regional do Turismo e Cultura marcou presença, esta noite, na abertura da Semana Europeia do Folclore, evento que marcou o arranque da Festa do Vinho Madeira 2018. Cartaz turístico que surge, este ano, «renovado, enriquecido na sua ligação à cultura e, sobretudo, reforçado na sua animação de rua», conforme fez questão de destacar Paula Cabaço, sublinhando a presença mais “dignificada e valorizada das Associações e Agentes Culturais que desenvolvem as suas iniciativas em prol da preservação dos usos, costumes e tradições que caracterizam a nossa identidade, nesta Festa”.

Enaltecendo a importância da integração do folclore e dos aspectos etnográficos nos diferentes eventos que fazem parte do Calendário Anual de animação turística, a Secretária Regional com a tutela do Turismo e da Cultura fez questão de vincar que “a afirmação do destino Madeira passará, cada vez mais, pela exaltação das suas diferenças, da sua autenticidade e do que nos distingue dos demais, objectivos que se concretizam, precisamente, quando associamos a nossa oferta turística ao património cultural, nas suas mais variadas vertentes”.

Felicitando o trabalho do Grupo Folclórico da Boa Nova e o seu empenho em relação ao folclore e dedicação a favor da cultura popular, Paula Cabaço acentuou a qualidade do programa de mais esta Semana Europeia, assim como fez questão de destacar o contributo que este Grupo tem vindo a prestar à Região, levando sempre o seu bom nome mais longe.

Efectivamente, “estamos todos de parabéns e é de louvar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por este Grupo, assim como pelas diversas Associações e Grupos de Folclore que, na Região, mantêm vivas as nossas tradições, assim como asseguram a sua transmissão às novas gerações”, referiu a Secretária Regional, garantindo que, da parte do Governo Regional, “tudo será feito para manter e reforçar os apoios a todo este trabalho de serviço público que diariamente reverte a favor da imagem da Madeira e da preservação da sua história mas, também, a favor do desenvolvimento do turismo e da economia regional”.

“Estamos em crer que a edição deste ano da Festa do Vinho Madeira marcará a sua diferença», reforçou, por fim, a governante, lembrando que estão previstas, ao longo de duas semanas e para além dos quadros vivos e das actuações dos Grupos de Folclore, 27 horas de programação cultural e de animação turística, com 13 actuações musicais, 9 actuações teatrais e 3 espectáculos de Danças Seculares, que decorrerão em Monumentos classificados do Funchal, «num programa aberto à participação de todos, gratuito, de grande diversidade artística e de conteúdos que, no fundo, associa toda a nossa riqueza e dinâmica cultural a um produto emblemático da Madeira, o Vinho, também ele um produto de celebração”, concluiu.