‘Património e Multimédia’ leva Francisco Franco à Casa da Luz

É a escola a sair das suas paredes para mostrar trabalho cá fora. Os alunos finalistas do curso profissional de Multimédia da Escola Secundária de Francisco Franco inauguram hoje uma exposição intitulada ‘Património & Multimédia’, para ver a partir das 17 horas, no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz.

Esta colectiva ficará patente ao público até ao dia 7 de Julho no horário regular de funcionamento. É composta por trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano lectivo no âmbito do tema ‘Património Cultural’, sob a orientação dos professores Isabel Lucas, Paulo Pimenta e Carol Aguiar, os dois primeiros de Artes Visuais e a última de Informática.