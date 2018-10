Patrícia Sumares expõe ‘O Triunfo da Cegueira’

Patrícia Sumares inaugura no dia 17 uma exposição individual na galeria Espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. A artista plástica apresenta ‘O Triunfo da Cegueira’, para descobrir a partir das 14 horas. Os trabalhos vão ficar patentes ao público até 14 de Dezembro, revela a direcção do espaço.

Neste regresso às exposições, Patrícia Sumares apresenta uma instalação e peças bi e tridimensionais, revela a nota de divulgação. “A artista encontrou na escultura uma forma peculiar de expressar uma inquietação metafísica e espiritual”, refere o mesmo texto, onde é possível ler ainda que a artista plástica madeirense, presente com algumas obras públicas nomeadamente na Ponta do Sol e no Jardim do Mar, participa em exposições colectivas e individuais desde 1994.

Sumares nasceu em 1969 no Jardim do Mar, é licenciada em Artes Plásticas/Escultura pelo Instituto Superior de Arte e Design da Madeira (ISAD).