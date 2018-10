‘Os Primórdios da Música para Órgão’ na Ponta do Sol esta sexta-feira

O Festival de Órgão da Madeira ruma, esta sexta-feira, até à Igreja de Nossa Senhora da Luz, na Ponta do Sol. O concerto ‘Os Primórdios da Música para Órgão’ inicia-se às 21h30 com Catalina Vicens. Este evento é organizado pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sob a Direção Artística do Prof. João Vaz.

“No concerto de amanhã, a jovem organista Catalina Vicens apresentará o seu repertório com algumas das mais antigas obras para órgão, usando não só uma reconstituição de um organetto - ou órgão portativo - como, também e neste caso concreto, o órgão histórico da Igreja da Ponta do Sol”, refere a organização em comunicado.

Fortemente aplaudido e superando as expectativas em termos da participação do público, o Festival de Órgão da Madeira termina no próximo fim-de-semana, com Concertos na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo, pela primeira vez (sábado, dia 27 de outubro) e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico (também no sábado, dia 27 de outubro), encerrando, no domingo, dia 28 de outubro, na Igreja e Convento de Santa Clara.