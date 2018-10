Orquestra Clássica da Madeira em concerto no salão nobre da Assembleia

O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, este sábado, pelas 18 horas, o concerto da Orquestra Clássica da Madeira.

Os bilhetes custam entre 10 e 5 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Músicos:

Mário Pinto, Rui Vidal. Trompete

Péter Víg, Rúben Silva. Trompa

Luís Rodrigues, Pedro Pinto. Trombone

Fabien Filipe. Tuba

Rui Rodrigues, Jorge Garcia. Percussão

Programa

Christopher Warren [1967-2016] - Fanfare for Brass and Percussion

Frank Gulino - Legends of the Pacific [2013]

Anthony Holborne [1545-1602] - “The Faire Round”

Brent Heisinger [n. 1937] - March for Timpani and Brass

Luís Cardoso [n. 1967] - Fanfarra Ciclópica [2013]

Antony O´Toole - Theme and Variations on “A Mighty Fortress”