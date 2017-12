Orquestra Clássica da Madeira assinala o Fim de Ano com concerto esta quinta-feira

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta o concerto de ‘Fim de Ano’, amanhã, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Orquestra estará sob a batuta da maestrina Beatrice Venezi. Para ocupar o lugar de solista, a ANSA convida o reconhecido tenor madeirense Alberto Sousa.

Para dia 28, além das áreas que serão interpretadas por Alberto Sousa temos pela batuta da Beatrice Venezi, obras sinfónicas destacadas de Wagner, Verdi, Tchaikovsky e Puccini. O tema do amor que estará presente na maioria das obras escolhidas para este concerto, serve de mote para se despedir do ano de 2017 ao som das mais belas melodias sinfónicas sobre este tema.

A direcção artística está a cargo de Norberto Gomes.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e custam entre 5€ e 20€.

Programa do concerto:

Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840 - 1893) - Abertura Romeu e Julieta

Richard Wagner (1813 - 1883) - Prelude and Liebestod from “Tristan and Isolde”

Giacomo Puccini (1858 – 1924) - “La Tregenda” from Le Villi

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) - Ouverture Forza del Destino

Giacomo Puccini (1858 – 1924) - Intermezzo from Madama Butterfly

Giacomo Puccini (1858 – 1924) - E Lucevan le Stelle

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) - La mia Letizia Infondere de “I Lombardi”

Augustin Lara (1897 - 1970) - Granada

Sobre a Maestrina Beatrice Venezi:

Maestrina, pianista e compositora nascida em 1990.

Maestrina Titular da Jovem Orquestra Scarlatti em Nápoles.

Maestrina Assistente da Orquestra Juvenil Estadual da Armênia.

Maestrina Convidada do Festival Puccini.

Graduou-se em Piano em 2010 no Conservatório de Siena e frequentou masterclasses de Interpretação Pianística sob a direção de M ° Swann, M ° Libetta, M ° Balzani, M ° De Maria e M ° Lucchesini. Foi premiada/ laureada com o 1º Prémio no Concorso Nazionale di Interpretazione Pianistica “R. Zucchi” em 2005 e premiada no 4º Concurso Nacional por Giovani Musicisti “L. Zanuccoli” em 2006.

Estudou Composição sob a direção do M ° Gaetano Giani Luporini.

Graduou-se em Direcção de Orquestra sob orientação do M ° Vittorio Parisi no Conservatório “Giuseppe Verdi” em Milão em 2015, atingindo a pontuação de 110/110 cum laude (distinção académica). Posteriormente seguiu os seus estudos com M ° Piero Bellugi em Florença, M ° Gianluigi Gelmetti na Accademia Chigiana em Siena e Mº. John Axelrod, de quem foi assistente em 2015 para a produção de “Candide” de Leonard Bernstein no Maggio Musicale Fiorentino.

Beatrice iniciou a sua carreira como assitente e ensaiadora vocal, na qual fez a sua estreia sinfónica em 2012.

Até agora, liderou a Orchestra I Pomeriggi Musicali de Milão, a Nuova Orchestra Scarlatti, a Orchestra della Magna Grecia, a Dèdalo Ensemble, a Orchestra da Camera Fiorentina, a Orchestra Filarmonica di Lucca, a Orchestra Filarmonica Campana, a Orchestra Sinfonica Alma, a Orchestra Filarmonica di Benevento, a Orchestra Foundation Bulgaria Classic, the Orchestra and Choir of the Theatre Bolshoij of Minsk e a State Youth Orchestra of Armenia.

Colaborou em importantes festivais como o New European Festival em Estugarda, o Festival di Bellagio e del Lago di Como, no Festival Pontino e Maggio Musicale Fiorentino. Em julho de 2016 estreou-se no Festival Puccini Torre del Lago com “Turandot” de Ferruccio Busoni.

Baetrice tem um grande interesse pela música contemporânea e é, portanto, autora do ensaio “Gaetano Giani Luporini: La Necessità interiore dell ‘Arte” (”Gaetano Giani Luporini: A Necessidade Interior da Arte”) publicado na Revista Codice 602 em 2009 e autora em capítulos do livro “Fare musica oggi: difficoltà e gioie”, do musicólogo Renzo Cresti, editado por Marco Del Bucchia Editore em 2010.

Enquanto intérprete, especializou-se em música contemporânea onde realizou várias estreias de compositores italianos, tanto como pianista quanto como maestrina.

Como compositora, é autora da banda sonora da curta-metragem “L ‘Arte del Campanellaro” de Daniele Michelini e de um ciclo de “Haikus” para vozes com textos escritos por mestres japoneses e por ela mesma.

Em 2015, Beatrice foi premiada com o prestigiado prémio “Premio Donna 8 Marzo - A Música pela Vita” pela ASSAMI - Amici del Conservatorio di Milano.

Em 2016 foi galardoada com o prémio “Premio Michelangelo Cupisti” para jovens artistas da Fondazione Festival Pucciniano e da Associação Cultural Michelangelo Cupisti.

Desde 2015, Beatrice foi escolhida para o programa Audi Innovative Thinking desenvolvido pela Audi.

Sobre o Tenor Alberto Sousa:

Alberto Sousa nasceu na Madeira e iniciou os seus estudos musicais no então Conservatório de Música da Madeira. Licenciou-se em Ensino do Canto na Universidade de Aveiro onde estudou com António Salgado e concluiu o Mestrado em Performance no Curso de Opera da Guildhall School of Music and Drama, na classe de canto de Laura Sarti.

Na sequência da sua participação na prestigiada Solti Te Kanawa Accademia di Bel Canto, gravou um CD de canção italiana produzido pelo maestro Richard Bonynge em comemoração do centenário do nascimento do maestro Georg Solti.

Recentemente, Alberto ganhou o 2.º lugar e Prémio do Público no Robert Presley Memorial Verdi Competition organizado pela Fulham Opera, uma companhia de ópera londrina que depois o convidou a cantar o papel de Gabriele numa nova produção de Simon Boccanegra (Verdi).

Os últimos dois anos têm-no levado a vários palcos internacionais e incluíram, entre outros projectos, uma tournée de concertos de repertório belcantístico no Japão, La Traviata (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma tourneé europeia de Orlando Paladino (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

Em Londres, onde reside e trabalha, Alberto cantou recentemente La Bohème (Puccini) com o Clapham Opera Festival, Faust (Gounod) com a Swansea City Opera numa tourneé pelo Reino Unido e Pinkerton (Madama Butterfly, Puccini) em concerto no Cadogan Hall.

Projectos futuros incluem uma tourneé de Rigoletto (Verdi) com Regents Opera e Brighella em Ariadne auf Naxos (Strauss) com Grange Park Opera e o cover do papel titular no Nariz (Schostakovich) para a Royal Opera House.