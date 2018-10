Orquestra Clássica da Madeira actua sábado com o maestro José Eduardo Gomes

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta no próximo sábado, 13 de Outubro, às 18 horas, no Teatro Baltazar Dias, a performance de originais para sopros, numa proposta “ousada, inspiradora e desafiante”, conduzida pelo maestro convidado José Eduardo Gomes que se tem afirmado nos palcos nacionais e internacionais como director de orquestra.

Nesta que é a sua terceira produção com a Clássica da Madeira, a proposta artística será “ousada e desafiante para os instrumentistas de sopro e a quantidade de obras originalmente escritas para formações maioritariamente com instrumentos de sopro e que, pela sua formação menos conceptual muitas vezes é negligenciada nas programações, leva-nos a assumir com audácia, pelo terceiro ano consecutivo, um programa dedicado a estas “pérolas” da composição instrumental”, refere Norberto Gomes, director artístico da OCM

Estas propostas artísticas têm a particularidade de apresentarem características solísticas para cada instrumentista, obrigando a uma exposição técnica e artística desafiante e compensadora.

A emblemática sala do Teatro Municipal Baltazar Dias acolherá propostas que vão desde Mendelssohn e Debussy, passando por Britten, Gordon Jacob e Vaughan Williams, com um pouco da portugalidade pela escrita do jovem compositor Vítor de Faria. Em destaque, numa primeira audição moderna, a Polka ‘Tu mias’ de Anselmo Serrão evocando a criação musical na Ilha da Madeira nas comemorações dos 600 anos do seu achamento.

Os bilhetes custam entre 20€ e 5 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Programa

Felix Mendelssohn Bartholdy [1809-1847] - Abertura em Dó maior, Op. 24 [1826]

Ludwig van Beethoven [1770-1827] - Sinfonia nº1 em Dó maior, Op. 21 [Versão c1800]

Claude Debussy [1862-1918] - Petite Suite [1889]

Benjamin Britten [1913-1976] - Russian Funeral Music [1936]

Ralph Vaughan Williams [1872-1958] - Scherzo alla Marcia (da 8ª sinfonia) [1955]

Vítor de Faria [n.1978] - Vi Ana na Rua do Capelão

Anselmo Serrão [1846 -1922] - [Edi. Crit. Manuel Duarte Ferreira / Instrum. Rui M. Pinto] Polka “Tu mias”

Maestro José Eduardo Gomes

José Eduardo é maestro titular da Orquestra Clássica do Centro, do Coro do Círculo Portuense de Ópera e da Orquestra Clássica da FEUP. Recentemente foi laureado com o 2º Prémio no Concurso Prémio Jovens Músicos – RTP Antena 2, na categoria de Direcção de Orquestra, tendo obtido igualmente o Prémio da Orquestra.

Iniciou os seus estudos musicais com o clarinete na sua cidade natal, V. N. Famalicão. Mais tarde, continuou estudos na ARTAVE e ESMAE - Porto, onde se formou na classe do Prof. Antonio Saiote. Prosseguiu estudos em Direcção de Orquestra na Haute École de Musique de Genève (Suíça), com Laurent Gay e direcção coral com Celso Antunes. Realizou masterclasses de direcção de orquestra com Jorma Panula, Antonio Saiote, Cesário Costa, Jan Cober, Gianluigi Gelmetti, Jesus Lopez Cobos, Alexander Polishuk, Ernst Schelle, Luiz Gustavo Petri, Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana e Peter Rundel.

José Eduardo é membro fundador do Quarteto Vintage com o qual se apresenta regularmente em Portugal, Itália, Bélgica, Suíça, Japão e Canadá.

Foi distinguido em competições nacionais e internacionais como o “Prémio Jovens Músicos RTP Antena 2 “, Portugal; “Concurso Marcos Romão” e “Concurso Internacional Villa de Montroy”, Valência (Espanha).