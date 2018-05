Organização do Madeira Fashion Weekend critica ausência da Secretaria do Turismo

A ausência da Secretaria Regional do Turismo e Cultura na conferência de imprensa, de apresentação do Madeira Fashion Weekend (MFW) realizada esta tarde, no restaurante do hotel CR7 Pestana, mereceu reparos da parte da organização do evento

“Estou triste porque ninguém (Turismo) apareceu”, lamentou Francis Cardoso, fazendo votos que a tutela institucional ao menos marque presença no fim-de-semana, no decorrer do evento de moda, que terá lugar nos próximos dias 2 e 3 de Junho (sábado e domingo), desta vez na Praça CR7.

Nesta edição do MFW, dezena e meia de modelos internacionais, alguns com experiência na passerelle da prestigiada marca de lingerie ‘Victoria’s Secret’, vão desfilar na passadeira cor-de-rosa com as propostas de uma dezena de estilistas, portugueses e estrangeiros, entre os quais, os criadores madeirenses Hugo Santos, Helena Pessanha, João Pedro e Joana Mendonça, que também vão marcar presença nesta edição.

A organização promete dois dias intensos de muito ‘glamour’, dança e música, para a qual contribuirão alguns artistas, entre os quais Kátia Aveiro e Iran Costa.

Estarão na Região a apresentar as suas colecções, no sábado, as estilistas Chirawan Lewis, Holy Berrie e Ivana Haan.

Também Elma Aveiro tem presença confirmada neste MFW, onde dará a conhecer as colecções das lojas Street Fashion e CR7. Além da muita animação, há promessa de algumas surpresas, uma das quais, envolvendo o clã Aveiro.

Na apresentação do evento, Elma Aveiro confessou estar “muito contente” com a participação, deixando a promessa de “fazer tudo para que a festa corra bem”.

Um dos protagonistas desta edição de 2018 será o português Luís Moreira que fará a apresentação de peças da marca The 7even Crystals. Momento que a organização antevê que venha ser “surpreendente e singular”, também porque contará com uma participação especial.

A reforçar o cartaz, os cantores Iran Costa e Daduh King vão também marcar presença, assim como o grupo Dance Flavourz (finalista do Britain´s Got Talent).

O primeiro dia encerra com uma festa no terraço do hotel, animada pelo DJ Paulo P., artista madeirense que ficou conhecido no Reino Unido por ter participado numa edição do Big Brother.

No domingo, para além das passagens de modelos, o grupo humorístico 4Litro também vai dar um ar da sua graça ao evento de projecção internacional, que encerra com uma festa na discoteca Dubai.

Também associada à programação do MFW2018 estará uma exposição de obras da autoria de Salvador Dali, graças à presença do coleccionador e artista plástico francês Jordi Casals, que participa neste evento com algumas peças da sua colecção privada.

Na apresentação do certame, Francis Cardoso anunciou ainda que parte da receita deste evento reverterá para donativo.