OCM realiza concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza, no próximo dia 19 de Maio, pelas 18 horas, um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

O espectáculo irá contar com o maestro convidado Nuno Coelho e com a solista convidada Astrig Siranossian.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto, a partir das 14 horas, na ALM.