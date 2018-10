OCM cancela três concertos de música de câmara previstos para este mês

A Direcção da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, instituição que gere e dinamiza a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), informa que, devido à falta de disponibilidade de salas, serão cancelados três concertos de música de câmara, previstos para este mês de Outubro.

Desta forma, ficam sem efeito as actuações do Quarteto de Cordas do Atlântico, marcado par amanhã, 10 de Outubro, o Quinteto de Sopros ‘Atlântida’ do dia 17 de Outubro e o Improviso/ Happening Musical (Percussão, Contrabaixo, Bandolim e Acordeão) do dia 31 de Outubro.