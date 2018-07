Obras de Danilo Gouveia em exposição no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias irá acolher, durante todo o mês de Agosto, uma exposição com as obras do pintor Danilo Gouveia. Esta exposição já esteve patente na sala de pintura, local que foi utilizado como ateliê do pintor e onde realizou obras de restauro, quadros e pintou telas cénicas que foram utilizadas em espectáculos no Teatro.

As obras expostas recaem sobre a temática ‘cidade’, sendo uma mistura de abstracto e cubismo. Foram doadas temporariamente pelos filhos do pintor, no âmbito do acordo de cedência celebrado no passado mês de Abril, entre a Câmara Municipal do Funchal e a família do artista Danilo Gouveia.

A exposição, de entrada livre, irá estar patente ao público até o dia 31 de Agosto, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 14 horas às 17h30.