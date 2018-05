Nuno & The End no palco do Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, no próximo dia 11 de Maio, pelas 21 horas, o concerto de Nuno & The End.

Trata-se de um projecto musical alternativo, que segundo Nuno Filipe, varia entre a “electrónica, o post rock de Sigur Ros, o ecletismo da Bjork e a escuridão dos Radiohead”.

Com três álbuns lançados, Nuno & The End tem conquistado o público dentro e fora de portas, nomeadamente em festivais internacionais, com os seus ‘videoclips’ e também com a mistura de electrónica, piano, guitarras e vozes.

Lançou em 2006 ‘Seance’, ‘Nowhere’ em 2009 e ‘Light Ahead’ em 2014 pela editora Nicetrip.

O concerto conta com a participação de Nuno Filipe no piano, teclas e voz, Jorge Garrelhos na guitarra, Ricardo Dias no baixo e Luís Barreto na bateria e faixas de acompanhamento.

Os ingressos para este concerto têm um custo de 7,5 euros e estão à venda na bilheteira do Teatro.