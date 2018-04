‘Ninfas do Atlântico’ receberam triplo botão dourado no ‘Got Talent Portugal’

Sara Abreu, Ana Beatriz, Daniela Marques, Ana Rita Nunes, Sara Nascimento, Laura Silva, Leonor Freitas e Emma Dias são as madeirenses que compõem o grupo de cantoras líricas ‘Ninfas do Atlântico’ e acabam de receber do júri do programa televisivo de talentos ‘Got Talent Portugal’, composto por Cuca Roseta, Manuel Moura dos Santos e Pedro Tochas, três botões dourados, querendo com isto dizer que têm acesso garantido à semi-final.