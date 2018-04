‘Ninfas do Atlântico’ apelam ao voto para chegarem à final do ‘Got Talent Portugal’

As ‘Ninfas do Atlântico’ disputam hoje à noite um lugar na final do ‘Got Talent Portugal’, programa de caça talentos da RTP-1. As jovens utilizaram a sua página de Facebook para apelarem o voto aos madeirenses e ao público em geral.

“Bom dia. Hoje é o grande dia...a primeira gala da semifinal do Got Talent na RTP1 pelas 21h e nós (Ninfas do Atlântico) vamos estar presentes! Nós esperamos que os portugueses e principalmente madeirenses votem para que possamos realizar o nosso sonho de chegar à final, e isso só depende de todos vós! Contamos com o vosso apoio, obrigada!”, escreveram.

Recorde-se que as ‘Ninfas do Atlântico’, grupo do qual fazem parte Sara Abreu, Ana Beatriz, Daniela Marques, Ana Rita Nunes, Sara Nascimento, Laura Silva, Leonor Freitas e Emma Dias, receberam, na sua audição, um triplo botão dourado que lhes garantiu o acesso directo à semi-final.

Depois deste momento, a Madeira está a torcer para que o grupo, coordenado pela professora Zélia Gomes, passe à final e vença o programa, estando neste momento a circular um vídeo de apoio no Facebook, feito por Celso Gomes, onde alguns artistas de cá apelam ao voto. Veja aqui.