É já amanhã, a partir das 21 horas, que o Largo do Colégio, no Funchal, acolhe o concerto ‘Na ilha dos Cordofones’.

Vitor Sardinha, André Santos Trio, Quarteto Moritz e O Quinto são os artistas que vão subir a palco para mostrar o seu trabalho, nesta organização da Associação Xarabanda e Wamãe, numa co-produção do Teatro Municipal Baltazar Dias, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.