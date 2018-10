Música século XX em destaque na 9ª edição do Festival de Orgão da Madeira

Como resultado do sucesso artístico e de público alcançado nas edições anteriores do Festival de Órgão da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) volta a ser presença na 9ª edição deste festival, com o organista João Vaz ‘à cabeça’.

Para o director artístico da OCM, Norberto Gomes este concerto da Orquestra Clássica será “certamente um dos pontos altos do festival”, trazendo ao esplendor artístico e acústico da Igreja de São João Evangelista (Igreja do Colégio) os génios da composição musical do século XX.

Juntamente com Vincent Dubois, conceituado organista titular da Catedral de Notre-Dame de Paris, a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), pelas mãos do maestro convidado Rui Pinheiro, apresenta um repertório com obras de destaque de Poulenc e Respighi (ambos compositores do século XX).

Uma extraordinária oportunidade para ouvir o órgão novo desta igreja, com Vincent Dubois e os músicos da Orquestra Clássica da Madeira sob direcção musical de Rui Pinheiro.

O concerto que, decorre pelas 21h30, na Igreja do Colégio, é de entrada livre.