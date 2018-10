Museu Quinta das Cruzes cede obra para uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado

O Museu Quinta das Cruzes contribui para a comemoração do bicentenário do nascimento do pintor Tomás da Anunciação com a cedência temporária da pintura a óleo sobre tela ‘Piquenique’, datada de 1865, para a exposição ‘Arte Portuguesa. Razões e Emoções’ no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, integrada no núcleo ‘O Poder da Imagem. A Paisagem segundo Tomás de Anunciação’.

Este retrato da família do 2º Conde de Carvalhal é um testemunho da passagem deste pintor na Ilha da Madeira na segunda metade do século XIX e que agora pode ser visitado no Museu do Chiado, entre hoje e o próximo dia 30 de Dezembro de 2018.

“Reconhecido o prestígio do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, a sua importância no panorama museológico nacional e projecção de âmbito internacional, é nosso entender que esta colaboração vem divulgar e valorizar o espólio do Museu Quinta das Cruzes e, consequentemente, da Região Autónoma da Madeira”, refere uma nota na página de Facebook daquele museu.