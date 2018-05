Museu do Design de Londres distinguido com Prémio Museu Europeu do Ano

O Museu do Design em Londres foi galardoado com o Prémio Museu Europeu do Ano 2018, numa cerimónia que decorreu no sábado em Varsóvia, por iniciativa do Fórum Europeu dos Museus, anunciou a organização.

O Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, fizeram parte da lista dos 40 finalistas candidatos ao Prémio Museu Europeu do Ano 2018, mas acabaram por não ser distinguidos.

Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribui o Prémio Museu Europeu do Ano (’European Museum of the Year Award’ ou EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.

Há um ano este prémio foi para o Museu de Etnografia de Genebra, na Suíça, e o Museu de Leiria venceu o Prémio The Silletto, outro dos galardões que fazem parte desta iniciativa.

Na área da museologia, o Prémio Museu Europeu do Ano é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo EMF e também o mais prestigiado na Europa, criado para reconhecer a excelência no sector museológico europeu e promover processos inovadores.