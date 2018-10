Museu de História Natural celebra 85 anos com muitas actividades

O Museu de História Natural do Funchal celebra, este mês, o seu 85.º aniversário de actividade, num ano que será marcado por excelentes notícias, com implicações profundas no futuro do próprio espaço. Neste sentido, a obra de remodelação do Museu já foi adjudicada, naquele que será um investimento cofinanciado superior a um milhão de euros e que deverá estar concluído até ao final de 2019. As comemorações deste aniversário contarão, por sua vez, com um substancial programa de actividades e novidades.

O programa relativo ao 85.º aniversário do Museu de História Natural do Funchal é marcado por duas novidades especialmente destinadas ao público infantojuvenil: são elas as “Histórias às Escuras”, uma iniciativa que consiste em visitas nocturnas ao Museu (5 sessões), e os “Contos em Família”, visitas em família a este espaço (15 sessões), ambas dirigidas pela contadora de histórias Sofia Maul. As segundas serão complementadas por workshops de origami, ministrados pela artista plástica japonesa Hana Chaki.

Ambas as actividades já começaram e as respectivas sessões são sempre de entrada livre, mas sujeitas a inscrição, indo a Autarquia divulgá-las oportunamente. As “Histórias às Escuras” regressam no início de 2019, em data ainda a definir, mas os “Contos em Família” têm sessões já marcadas para os dias 11 de novembro e 16 de dezembro. Recomenda-se que todos os interessados contactem os serviços do Museu de História Natural para efeitos de inscrição e para informações sempre actualizadas.

Finalmente, outra das novidades do Programa dos 85 anos será a iniciativa ‘Tails and tales at the Museum’, que consistirá em 15 sessões especificamente dirigidas a grupos de turistas. A primeira visita decorrerá ainda este mês, a 25 de Outubro, com outras sessões já confirmadas a 29 de novembro e 27 de dezembro.

No dia 22 de Outubro, a Sala da Assembleia Municipal do Funchal vai acolher, a seu turno, a conferência intitulada “O Museu de História Natural do Funchal e o conhecimento científico: A contribuição dos Conservadores ao longo de 85 anos”, por parte de Ricardo Araújo.

Para novembro, está programada, por sua vez, a abertura oficial da exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul (1909-1997)’, dedicada à obra notável deste dermoplasticista e cientista, e ainda a apresentação pública do documentário “Naturalistas de Vulto na Madeira”, produzido pela CMF no âmbito destas comemorações.