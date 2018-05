Museu de Arte Sacra do Funchal nomeado para os Prémios da APOM

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) está entre os nomeados para da edição deste ano dos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), cuja cerimónia decorre, amanhã, dia 25 de Maio, no Auditório do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

A concurso vão também os projectos madeirenses, submetidos Secretaria Regional do Turismo e Cultura, ‘As Ilhas do Ouro Branco’, ‘Dar a Ver’ e ‘Capelas ao Luar’.

O MASF foi distinguido nas categorias de: ‘Serviço Educativo’, ‘Restauro’ (com o painel de azulejos do século XVIII da ‘Torre-Varanda-Mirante’ do Museu) e ‘Exposição Temporária’ (pela exposição ‘500 anos da Dedicação da Sé do Funchal: fé, arte e património. Um olhar sobre a obra do padre Pita Ferreira’).

O Museu de Arte Sacra do Funchal foi fundado em 1594 por D. Luís Figueiredo de Lemos e é constituído por colecções de pintura, escultura, ourivesaria e paramentaria, cronologicamente datadas do período entre os séculos XV e XIX.