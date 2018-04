Museu de Arte Sacra do Funchal encerrado de 23 de Abril a 7 de Maio

O Museu de Arte Sacra do Funchal estará encerrado ao público de 23 de Abril a 7 de Maio. A informação partiu do próprio director do Museu, João Henrique Silva, lamentando o incómodo que esta medida possa vir a causar aos visitantes e colaboradores. No entanto é uma medida “incontornável” para a realização de várias operações complexas como a recepção e recolocação das obras que estiveram patentes na exposição da Madeira, no Museu Nacional de Arte Antiga; a desmontagem da exposição alusiva aos 500 Anos da Dedicação da Sé do Funchal; o arranjo das salas e reconfiguração da respectiva museografia e a realização do plano de controlo integrado de pragas (acção de desinfestação).

O Museu reabre ao público no dia 8 de Maio, voltando a apresentar aos visitantes a sua colecção permanente, ao mesmo tempo que prepara a nova exposição temporária para o Dia dos Museus, a 18 de Maio.