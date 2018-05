Museu da Baleia celebra 28 anos

O Museu da Baleia da Madeira, tutelado pela Câmara Municipal de Machico, celebra 28 anos desde a sua abertura ao público, no próximo dia 28 de Maio, pelas 17 horas, com uma actividade realizada no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Património Cultural.

A iniciativa consiste na integração de duas peças (o arpão original utilizado nas gravações do filme Moby Dick (1956) de John Huston e uma peça de maxilar com ilustração de uma cena de baleação) na exposição permanente da caça à baleia, subordinadas ao tema Moby Dick: representações da caça à baleia.

As peças alusivas à baleação remetem para o impacto que a actividade teve no quotidiano das comunidades, no passado, tanto a nível regional como a nível mundial e para a importância de as compreender, no presente, como um contributo para a formação da identidade e salvaguarda do património e da herança cultural.