MUDAS promove cinema junto aos mais novos

O Indie Lisboa International Film Festival - Júnior - a secção infantil de um dos mais interessantes eventos cinematográficos internacionais que se realizam, anualmente, em Portugal - regressa hoje, dia 3 de outubro, ao MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, numa organização conjunta com a Associação de Pais da Escola da Nazaré que integra a programação da II temporada do MUDAS.HOTSummer 2018.

Até sexta-feira, dia 5 de Outubro, são muitas as opções de filmes destinados a crianças com idades entre os 3 e os 6 anos e entre os 7 e os 12 anos, numa iniciativa que visa promover o gosto pela cinefilia junto dos mais novos e afirmar a programação que tem vindo a ser desenvolvida pelos Serviços Educativos deste Museu, tutelado pelo Governo Regional.

Refira-se que, hoje e amanhã, as Sessões de Cinema são destinadas às Escolas (10h30 e 15h30) sendo que na sexta-feira, dia 5 de Outubro, são abertas ao público em geral, com um foco particular nas famílias que queiram associar-se a esta programação cultural, nas exibições que terão lugar às 15h30 e às 19h30.

Importa acrescentar que cada sessão tem um custo de 1,5 euros, por pessoa.

Programa Faixa etária: + de 6 anos:

Ilhas e outras geografias

Curtas em exibição

PRÍNCIPE KI-KI-DO: HISTÓRIA DE INVERNO/PRINCE KI-KI-DO – WINTER STORY, Grega Mastnak, Eslovénia, anim., 2017

O COZINHEIRO/KOCHKUNST, Stella Raith, Alemanha, anim., 2016

O NARIZ DE GELO/EISNASEN, Veronica L. Montaño, Joel Hofmann, Suíça, anim., 2017

AS ILHAS GÉMEAS/TWIN ISLANDS, Manon Sailly, Charlotte Sarfati, Christine Jaudoin, Lara Cochetel, Raphaël Huot, Fanny Teisson, França, anim., 2017

A CAÇA/LA CHASSE, Alexey Alekseev, França, anim., 2017

O APARTAMENTO DE SÁBADO/SATURDAY’S APARTMENT, Jeon Seungbae, Coreia do Sul, anim., 2018

A ILHA/ISLAND, Max Mörtl, Robert Löbel, Alemanha, anim., 2017

CORVO BRANCO/BIJELA VRANA, Miran Miošić, Croácia, anim., 2018

Programa Faixa etária: Toda a Família (todas as idades):

Quotidiano Animalário

Curtas em exibição

TENTAÇÃO/TEMPTATION, Camille Canonne, Laura Bouillet, Michael Hoft, Catherine Le Quang, Pauline Raffin, Martin Villert, França, anim., 2017

ONDULAÇÃO/CLAPOTIS, Mor Israeli, França, anim., 2017

PRÍNCIPE KI-KI-DO: O VIDRO MÁGICO/PRINCE KI-KI-DO – WONDER GLASS, Grega Mastnak, Eslovénia, anim., 2017

OVELHA/SHEEP, Julia Ocker, Alemanha, anim., 2018

OS VIAJANTES/VOYAGERS, Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin Chaumeny, Alexandre Dumez, Lea Finucci, Marina Roger, França, anim., 2017

LAÇOS/TRÅDER, Torill Kove, Noruega, Canadá, anim., 2017

PINGUIM/PINGUIN, Julia Ocker, Alemanha, anim., 2017