Morreu R. Lee Ermey, o sargento Hartman do filme ‘Nascido para Matar’

O actor R. Lee Ermey, conhecido por interpretar o severo sargento Hartman no filme ‘Nascido para Matar’ de Stanley Kubrick, morreu aos 74 anos, anunciou, no domingo, o agente.

“É com profunda tristeza que informo que R. Lee Ermey morreu durante a manhã de domingo, na sequência de complicações de uma pneumonia. Será lembrado por todos nós”, disse o amigo e agente de longa data Bill Rogin.

Depois de servir 14 meses no Vietname, o então fuzileiro naval saltou da realidade para a ficção, estreando-se no filme ‘Apocalypse Now’, de Francis Ford Coppola, em 1979.

Oito anos mais tarde, a interpretação de um sargento no filme ‘Full Metal Jacket’ (Nascido para Matar), de Stanley Kubrick, também sobre a guerra do Vietname, valeu-lhe a nomeação para um Globo de Ouro.

Kubrick permitiu que o actor improvisasse, escrevesse e modificasse várias linhas do diálogo, além de se mostrar satisfeito com a interpretação do actor, depois de dois, três ‘takes’, algo raro no realizador.

O intérprete também actuou nos três filmes do ‘Toy Story’, emprestando a voz ao personagem Sarge, um trabalho que repetiu em séries como ‘Sponge Bob’, ‘Os Simpsons’ ou ‘Family Guy’.