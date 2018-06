Mico da Câmara Pereira actua este domingo no Centro Cultural John dos Passos

Mico da Câmara Pereira sobe domingo, dia 17 de Junho, pelas 17 horas, ao palco do Centro Cultural John dos Passos, para um concerto intimista. O espectáculo resulta de uma produção conjunta da Associação Avesso e Wood Produções, num projecto que visa valorizar a música e os cantautores portugueses.

O cantor celebrou, no ano passado, 30 anos de carreira com o concerto ‘30 Anos de Fados e Outras Canções’, representando a celebração de uma carreira já longa comemorada no dia 27 de Setembro com um concerto no Salão Preto e Prata do Casino Estoril tendo tido lotação esgotada.

Estes momentos únicos consistem numa viagem de canções com a duração de aproximadamente 90 minutos por estes 30 anos de músico profissional. Desde o primeiro fado que ouviu na voz de sua mãe, passando pelo primeiro fado que cantou, pela sua vivência no seio da Lisboa fadista dos anos 80 e 90 e pelos seus três cd´s já editados ‘À Sombra da Lua’ (1999), ‘Por Viver Assim’ (2002) e ‘A Tua Voz é Saudade’ (2016), é ‘uma viagem’ que vale a pena acompanhar.

O concerto de Mico da Câmara Pereira irá contar com a participação especial dos coros Pequenos Avessos da Ponta do Sol e Infanto-Juvenil da Ribeira Brava, que o acompanham em dois temas. Uma oportunidade para estes jovens artistas conviverem com referências da música portuguesa.

Os ingressos custam 6 euros (tarifa única) e o espectáculo destina-se a maiores de 8 anos. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Associação Avesso (à rua dos Gagos, nº 2 – Ponta do Sol), ou no Centro Cultural John dos Passos, entre as 09h30, 12h30, 14 horas e 16h30.

Haverá também o espaço infantil, uma sala onde poderão ficar as crianças enquanto os pais assistem ao concerto. As reservas podem ser feitas por e-mail em reservas@avesso.pt, pelo número 963 355 528 ou na página do facebook da Associação Avesso.

Após o concerto acontece um convívio no bar/terraço do Centro Cultural John dos Passos, onde as pessoas irão ter a oportunidade de conhecer o cantor português.