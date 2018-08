‘Memórias de um povo’ no Porto Santo

No âmbito das comemorações dos 600 anos do descobrimento do Porto Santo e com o intuito de preservar e salvaguardar o Património Cultural porto-santense, o município procedeu a uma recolha de fotografias antigas junto da população.

A fotografia é um eficaz instrumento para o campo da preservação cultural, devido às suas características de fornecer registos, de servir como fonte histórica e como documento visual, e de ser ela própria um bem cultural imbuído de memória, identidade, e valores individuais e colectivos.

‘Memórias de um povo’ foi uma exposição que retratou o’ modus vivendi’ dos porto-santenses do século XX, na qual foram apresentadas 50 fotografias.

Dessa recolha o município seleccionou 16 fotografias que integram a colecção de postais também ela intitulada ‘Memórias de um povo’ que ilustra um conjunto de memórias e de experiências vividas noutros tempos, por outras gerações.