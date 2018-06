Mega coro de 280 alunos do Conservatório dão concerto no Jardim Municipal

São 280 os alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira que se juntarão num mega coro, em concerto com a Orquestra de Sopros A desta mesma Instituição.

O um evento realiza-se no próximo sábado (dia 16 de Junho), pelas 20h30, no Auditório do Jardim Municipal, inserido na programação da Semana Regional das Artes ‘2018 (SRA).

Os elementos do coro são provenientes de diversos núcleos do Conservatório espalhados pela ilha (Machico, Caniço, Camacha, Câmara de Lobos, Calheta, Ribeira Brava e Funchal).

No total serão mais de 300 alunos em palco, somando a estes os elementos da Orquestra de Sopros, que é composta por alunos do Curso Profissional de Instrumentista, do Ensino especializado a partir do 4.º grau e por alunos do curso de Jazz.

O espectáculo, com a duração de 60 minutos, contará com uma primeira parte Instrumental, seguindo com a introdução de solistas até à entrada e actuação do coro, que encherá o palco do jardim a uma só voz.

Responsáveis por este projecto estão os professores Jorge Garcia e Luís Rodrigues, que têm a seu cargo a direcção da orquestra e respectiva orientação pedagógica e pelo coro o professor Nélio Martins.