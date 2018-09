‘Meet & Greet’ da banda Jesus Or a Gun é já amanhã

Tem lugar esta terça-feira, pelas 19h30, o “Meet & Greet” da banda Jesus Or A Gun, uma iniciativa acessível a quem adquiriu um dos já esgotados bilhetes JOAG VIP Package, referentes ao concerto de lançamento do EP de estreia da banda madeirenseque acontece no próximo Sábado, dia 17, no Complexo Balnear da Barreirinha.

Este “Meet & Greet” será uma oportunidade dos 40 portadores do bilhete ‘JOAG VIP Package’ conhecerem e interagirem pessoalmente com os elementos da banda num ambiente informal. Além disso irão receber e escutar antecipadamente o referido disco EP da banda, intitulado ‘THE ERUPTION’, e de serem presenteados com alguns artigos de ‘merchandise’ exclusivos.

A iniciativa terá lugar no local de ensaio e de trabalho da banda, o estúdio master da GiG STUDIOS, pelo que os visados terão também oportunidade de conhecer e apreciar em primeira mão os referidos estúdios recém construídos.

De referir que continuam disponíveis para compra bilhetes para o concerto de Sábado nos locais oficiais de venda - Barrerinha Bar Café, Café do Museu e bilheteira FNAC.