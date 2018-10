Matias Sousa é o quinto finalista do ‘Madeira a Cantar’ a subir ao palco em 2019

Com o tema “When I was your man”, Matias Sousa, de apenas 14 anos, foi o grande vencedor da quinta eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical “Madeira a Cantar”.

Iniciativa que, organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, teve lugar, na noite deste sábado, nos Jardins de Santa Luzia, tendo sido o Funchal o quinto concelho a escolher o seu representante para a Grande final que terá lugar no próximo ano, a fim de apurar a melhor voz da Região.

Satisfeita com mais esta eliminatória, a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, presente no evento, sublinhou “a qualidade de todas as actuações e do espectáculo que estes apresentaram ao público, no seu conjunto”, reforçando a importância de “se dar palco aos inúmeros talentos que existem um pouco por toda a Região e que encontram, nesta experiência, uma oportunidade de projecção e de aprendizagem mas, sobretudo e muitas vezes, a concretização de um sonho”.

Representando o concelho do Funchal (zona Este), Matias Sousa junta-se, assim, à Joana Novo, Carolina Gomez, Monica Ascenção e Sónia Soares, finalistas de São Vicente, Porto Moniz, Santana e Porto Santo respectivamente.

Refira-se, por fim, que o “Madeira a Cantar”, evento que simultaneamente assinala as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, numa viagem à descoberta de talentos que percorre os vários Municípios da Região, prossegue, no dia 27 de outubro, no concelho de Santa Cruz.