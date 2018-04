Mariza, D.A.M.A., Diogo Piçarra e Ruca no MEO Sons do Mar deste ano

O festival MEO Sons do Mar terá este ano três dias, um deles dedicado ao público infantil. O evento começa no dia 31 de Agosto no Parque de Santa Catarina com um concerto de Mariza, continua no dia 1 de Setembro com concertos dos D.A.M.A. e de Diogo Piçarra e termina no domingo, dia 2, com um espectáculo do Ruca.

Aliás, os nomes de Mariza e Diogo Piçarra foram avançados em primeira mão na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, uma notícia que poderá ler aqui.

De resto, o investimento este ano é quase do triplo de anos anteriores, revelou o promotor. São cerca de 200 mil euros para o cartaz, disse Jorge Lopes, ao início desta tarde na conferência de imprensa.

Esta será a 8.ª edição do evento. Os bilhetes custam 15 euros para o primeiro dia, e 10 para cada um dos dois dias seguintes. Não há pacotes para os três dias.