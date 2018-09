Maria de Medeiros roda no Rio de Janeiro novo filme ‘Aos Nossos Filhos’

A cineasta Maria de Medeiros está a rodar no Rio de Janeiro um novo filme, “Aos Nossos Filhos”, uma adaptação de uma peça de teatro que aborda a homossexualidade e as novas configurações das famílias, numa película “muito feminina”.

A rodagem do filme surgiu depois de Maria de Medeiros ter participado na peça de teatro “Aos Nossos Filhos”, da carioca Laura Castro, um espetáculo que circulou “um pouco por todo o Brasil durante três anos”, disse à agência Lusa a realizadora e atriz.

A peça, que vai buscar o nome à música de Ivan Lins “Aos Nossos Filhos” - uma mensagem dos brasileiros marcados pela luta pela liberdade nos anos 1960 e 1970 a uma nova geração -, abordava um conflito entre mãe (Maria de Medeiros) e filha (Laura Castro), que fala de homossexualidade, preconceito e também de memórias da ditadura brasileira.

“Rapidamente, propus fazer um filme e ampliarmos a peça, que para mim também é uma homenagem ao Rio de Janeiro, tal como o recebo. É um Rio de Janeiro ligado ao quotidiano das pessoas daqui, que foge do Rio do cartão postal ou do Rio da violência e das favelas”, contou Maria de Medeiros.

Na peça de teatro, havia somente duas personagens, mãe e filha, passando-se tudo numa noite em que a filha visita a mãe e lhe diz que está à espera de um bebé da sua companheira.

“A mãe, que é o contrário da mãe conservadora e preconceituosa - esteve presa e exilada e era muito engajada politicamente - essa mãe, com esse espírito aberto, quando ouve a filha a dizer que está à espera de um bebé, mas um bebé da barriga da companheira, atinge o limite da sua abertura”, refere Maria de Medeiros.

Acima de tudo, o filme aborda o conflito entre mãe e filha, entre duas gerações “muito diferentes”, numa história “muitíssimo ampliada” em relação ao espetáculo de teatro, que toca na ditadura, mas também no Brasil contemporâneo.

Para falar desse conflito, Maria de Medeiros remete para a própria letra da canção que Ivan Lins dirigiu aos filhos: “Perdoem a cara amarrada/Perdoem a falta de abraço/Perdoem a falta de espaço/Os dias eram assim”.

No filme “Aos Nossos Filhos”, participam os atores José de Abreu, Marieta Severo, a própria Laura Castro e a sua ex-companheira Marta Nóbrega (a peça de teatro teve como base a experiência da dramaturga), Aldri Anunciação, o português Ricardo Pereira e o filho de Ivan Lins, Cláudio Lins.

“Para mim, é muito interessante fazer este filme. Venho do ‘Capitães de Abril’, que era um filme de homens, de guerra, e este é um filme muito feminino. Para além de uma maioria avassaladora de mulheres, é tudo muito feminino no filme”, afirmou Maria de Medeiros.

O filme é uma coprodução entre a produtora brasileira Bossa Nova Films e a portuguesa Persona Non Grata, de Coimbra, e vai estrear-se em 2019.