Márcio Amaro estará dois meses em digressão pelo mundo

Márcio Amaro irá estar em digressão durante dois meses em Londres, Austrália e Estados Unidos da América (EUA).

O artista madeirense actua, nos dias 5 e 6 de Maio, em Londres, nas comemorações do dia da Madeira, que terão lugar, na Scalabrini Fathers. Além disso, o músico realiza, também em Londres, dois concertos em Streatham e Feltham, nos dias 11 e 13 de Maio.

Depois de duas semanas em Londres, Márcio Amaro parte para Austrália, onde irá permanecer durante um mês. O artista dará dois espectáculos em Sidney, no dia 19 de Maio, na Casa do Benfica, e no dia 26 de Maio, em Wollongong. Já nos dias 9 e 10 de Junho, o madeirense é o artista convidado para as comemorações do Dia de Portugal, em Sidney, no Portugal Madeira Club.

Da Austrália viaja para os EUA onde terá espectáculos repartidos pelas cidades de Fall River, New Bedford e Providence.

Depois de todos estes concertos, o artista regressa à Madeira, no último fim-de-semana de Junho, para as festas de São Pedro, no Funchal e em São Jorge.