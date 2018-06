Manuel Barata expõe no Museu Henrique e Francisco Franco

O artista plástico Manuel Barata inaugura a 20 de Junho, a nova exposição temporária intitulada de ‘Cosmos and Beyond – Part One’, no Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal.

A exposição estará patente até ao dia 31 de Outubro e será apresentada em três fases. A primeira é composta por 10 trabalhos de abstracionismo gestual e terá início no próximo dia 20 de Junho ficando aberta ao público até ao dia 20 de Julho.

A segunda fase decorre de 30 de Agosto até 28 de Setembro e apresenta 10 trabalhos de abstracionismo gestual, e faz parte de uma retrospetiva, tal como a primeira fase.

Por fim, a terceira fase decorre de 4 a 31 de Outubro, apresentando 10 trabalhos de abstracionismo gestual fazendo referência ao momento actual. Esta exposição tem curadoria de Cida Demarchi.