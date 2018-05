Magno Jardim lança ‘5.º Império - O Eco das Palavras’ a 6 de Maio na Fnac Madeira

É já no domingo, 6 de Maio, que o auditório da Fnac Madeira acolhe a apresentação do livro ‘5º Império - O Eco das Palavras’, da autoria de Magno Jardim, com a apresentação de Márcia de Sousa.

A obra com a chancela da Chiado Editora, que vai ser apresentada a partir das 17h30, vem na sequência das obras ‘5º Império’ e ‘5º Império - A Quimera’, esta última com a colaboração de três autores madeirenses.

Conforme já disse o autor ao DIÁRIO, este é um livro que “um jovem a partir dos 14 anos já pode começar a ler, de uma leitura fácil e aberta”, bem como um “filósofo ou pensador, professores ou seguidores de ética” podem ler e deslindar “os meandros do seu conteúdo”, tal como um amante da leitura por gosto e mera curiosidade “pode emergir num diálogo simples e tanto ou quanto obtuso e subsequente sobre uma forma de pensamento, desta feita o pensamento português”.

Leia agora o que diz a sinopse

“Esta é uma obra em que Magno Jardim pretende elaborar a partir do processo de pensamento e de ideias uma ponte e fazer com que seja um desmistificar da ‘Mensagem’ de Fernando Pessoa através da interpretação em que tenta criar um vazio e um sentido de impotência no leitor tendo por forma o objectivo último de o espicaçar, chocar e gozar com e da liberdade que o leva a escrever este livro de uma maneira dinâmica ao lado mais humano e sensível das pessoas.

Promete ser revolucionário visto ser um evoluir das suas duas primeiras obras ‘5º Império’ e ‘5º Império - A Quimera’, esta última com a colaboração de três autores madeirenses que também partilham da mesma opinião do que esta “Mensagem” representa e tentam derramar essa mesma luz na consciência do leitor. Magno Jardim refere-se a essa sua forma de quase insana e ao mesmo tempo cósmica em que pretende assim a expansão sem dúvida dos horizontes através da autoanálise e do autoconhecimento, dar factores para o desenvolvimento do pensamento critico, estimular o processo criativo pessoal de cada pessoa, dar um novo universo ao mundo transformando-nos a cada um de nós inicialmente, promover a liberdade e a força de expressão contida em cada Ser Humano justo e ponderado”.